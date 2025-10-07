Jisoo (BLACKPINK) et Zayn Malik (ex-One Direction) bientôt en featuring ?

Deux univers se rencontrent ! Sur son compte Instagram, Jisoo, membre emblématique du groupe de K-pop BLACKPINK, a teasé un nouveau projet musical. La chanteuse a partagé un visuel mystérieux montrant une silhouette masculine accompagnée du titre "Eyes Closed" sur son compte Instagram. Quelques heures plus tard, un nouveau visuel est apparu : la même silhouette, de dos cette fois, révélant un tatouage dans la nuque et le bas du crâne.

Rapidement, les internautes se sont emballés et n’ont pas tardé à reconnaître les indices. L’homme derrière la silhouette serait Zayn Malik, l’ex-membre de One Direction. "Si c’est vraiment Zayn Malik, je perds la tête", commente un internaute sous la publication.