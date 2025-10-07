Jisoo (BLACKPINK) et Zayn Malik (ex-One Direction) bientôt en featuring ?

Deux univers se rencontrent ! Sur son compte Instagram, Jisoo, membre emblématique du groupe de K-pop BLACKPINK, a teasé un nouveau projet musical. La chanteuse a partagé un visuel mystérieux montrant une silhouette masculine accompagnée du titre "Eyes Closed" sur son compte Instagram. Quelques heures plus tard, un nouveau visuel est apparu : la même silhouette, de dos cette fois, révélant un tatouage dans la nuque et le bas du crâne.
Rapidement, les internautes se sont emballés et n’ont pas tardé à reconnaître les indices. L’homme derrière la silhouette serait Zayn Malik, l’ex-membre de One Direction. "Si c’est vraiment Zayn Malik, je perds la tête", commente un internaute sous la publication.
La fusion K-pop et pop mondiale
C’est une collaboration à laquelle personne ne s’attendait. D’un côté, Jisoo, la voix la plus douce de BLACKPINK. De l’autre, Zayn Malik, chanteur britannique à la sensualité R&B et au timbre ténébreux. "Zayn est dans sa K-POP ERA, youpi !", écrit un autre fan, visiblement déjà conquis.
L’engouement est tel que les fans parlent déjà d’un "moment historique". Pour le moment, la date de sortie de ce featuring n’a pas été communiquée. Un mystérieux "coming soon" ("ça arrive bientôt") a simplement été mentionné en légende.
Reste à savoir si ce duo parviendra à rivaliser avec le désormais légendaire "APT." de Rosé et Bruno Mars.