Jennifer Lopez: sa fille Emme fait le show au Super Bowl

Telle mère, telle fille ? Cet adage semble bien s’appliquer à Jennifer Lopez et à sa fille, Emme. Alors que sa mère et Shakira ont offert un show exceptionnel pour la mi-temps du Super Bowl, les spectateurs ont été surpris de voir l’enfant arriver sur scène. Et la petite Emmy Anthony a fait sensation.

Du haut de ses 11 ans, elle est arrivée micro à la main sur le titre de Bruce Sprinsgteen «Born in the USA». Quelques minutes plus tard, la voilà en train de chanter «Waka Waka» et «Let’s Get Loud». Véritable sosie de sa mère, elle a enflammé le Hard Rock Stadium, à Miami. Et sur la Toile, les internautes sont également conquis.