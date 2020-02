Jennifer Lopez fait revivre la mi-temps du Super Bowl à ses fans grâce à son challenge TikTok

Jennifer Lopez au top grâce au Super Bowl

L’interprète de «Waiting For Tonight» semble ravie du succès de ce challenge. Elle a récemment écrit sur Twitter : «I love that you guys are loving the #JLoTikTokChallenge as much as I am! » soit en français : «J’adore que vous aimiez le Jlo Tik Tok Challenge autant que moi.»

Grâce à sa prestation bouillante au Super Bowl, en compagnie de Shakira, Jennifer Lopez arrive en tête des charts avec un album sorti il y a plus de 18 ans! Son opus « J To Tha L-O! The Remixes » sorti en 2002, fait partie des disques les plus écoutés en streaming ces dernières semaines.