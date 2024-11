Jenifer retrouve son ex Maxim Nucci sur "Jukebox" : "Ça allait forcément arriver"

Jenifer dévoile, ce vendredi, sa compilation de reprises de ses plus grands tubes de ces dix premières années de carrière, "Jukebox 2002-2012". Sur la tracklist de dix-huit morceaux, on retrouve par exemple des nouvelles versions de "Donne-moi le temps", "J'attends l'amour", "Ma révolution" ou encore "Au soleil".

Pour mener à bien ce projet, la chanteuse s'est entourée de son ancien compagnon Maxim Nucci. Le musicien avait déjà collaboré avec l'artiste sur son deuxième album "Le Passage" mais aussi sur l'opus "Lunatique", en 2007.

Quelques années plus tard, les ex se sont réunis pour travailler sur les nouveaux arrangements de "Jukebox". Des retrouvailles qui se sont très bien déroulées selon Jenifer, interviewée à ce sujet dans les colonnes de Télé 7 Jours. "Oh, on a toujours eu cette envie de recollaborer ensemble, révèle la star française. J’ai toujours énormément admiré son travail, depuis le début. Ça allait forcément arriver. Lui, c’est quelqu’un d’instinctif, qui a besoin de ressentir les choses pour les capter, pour pouvoir collaborer".

Même si elle est séparée de Maxim Nucci depuis plus de seize ans, Jenifer continue d'admirer son ancien amoureux : "Ce n’est pas une machine, quoi. Il est aussi complexe et simple que moi (Rires). C’est ce que j’aime chez lui. Et au bout de tant d’expériences, de son côté comme du mien, on s’est dit que là, c’était peut-être le moment", a-t-elle ajouté avec beaucoup de tendresse au sujet de celui qui se fait appeler Yodelice.