Jenifer émue par son retour à la "Star Academy"

Vingt-trois ans après sa victoire en 2002, Jenifer a fait un retour inattendu au château de la "Star Academy". Mardi, la première gagnante du programme est apparue à Dammarie-les-Lys, accueillie par les rires surpris de Marguerite. Puis, la star du "Juke Box Tour" s'est figée dans le hall d’entrée, submergée par l’émotion. "Ah, ça me fait trop bizarre !", a-t-elle confié aux élèves, avant de réaliser avec nostalgie que le temps était passé : "Ça fait de longues années. Vous n’étiez pas nés, je pense…"

Elle s’est remémorée sa sortie du château le 12 janvier 2002 et a souligné, non sans émotion, l’unique retour qu’elle avait fait il y a vingt ans. "L’escalier est toujours le même", a-t-elle ajouté. De leur côté, les élèves ont partagé leur ressenti. "Je suis choquée", a lancé l’une des candidates, tandis qu’une autre a avoué : "On ne s’y attendait pas du tout."