Jay-Z : son anniversaire secret en France entouré de stars

Des invités prestigieux

Fête organisée dans le plus grand secret, la mèche a été vendue par le vice-président du label du rappeur sur Instagram. On y voit l’interprète de « The Story of O.J. » savourer un verre de vin avec en légende « Brooklyn To Bordeaux ».

En plus de son ami de longue date, Jay-Z était entouré de sa femme et de ses enfants mais pas que. La chanteuse Rihanna ainsi que son compagnon Asap Rocky étaient de la partie, sans leurs enfants RZA et Riot Rose. L’actrice Ellen Pompeo, connue pour son rôle de Meredith Grey dans « Grey’s Anatomy » était également présente, ainsi que la chanteuse Lisa des Blackpink et la mère de la famille Kardashian : Kris Jenner.