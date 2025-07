Dan Reynolds (Imagine Dragons) fête ses 38 ans : le tendre message de sa compagne Minka Kelly pour son anniversaire

Le 14 juillet est une date importante pour tous les fans d'Imagine Dragons. Le leader, Dan Reynolds, vient, en effet, de souffler ses 38 bougies. A cette occasion, le chanteur a pu compter sur de nombreux messages de ses fans mais aussi et surtout de celle qui partage sa vie, l'actrice Minka Kelly.

La comédienne a surpris les internautes avec une déclaration d'amour, soulignant l'effet positif de Dan Reynolds dans sa vie. "Ce magnifique homme a guéri en moi des blessures qu'il n'a pas infligées – simplement en étant lui-même. En incarnant une masculinité vraie. Le genre qui est vulnérable, honnête et aimant", a-t-elle écrit.

L'actrice a poursuivi en mettant en avant toutes les qualités de son homme. "Je pensais connaître la gentillesse. L'amour. La patience. La générosité. L'attention. Je pensais savoir comment être douce. Et puis je l'ai rencontré", a-t-elle confié.

Elle a conclu son message en louant sa bonté et son intégrité : "Sa bienveillance, ses priorités, ses valeurs et son honnêteté sont toutes enracinées dans l'amour. Et en conséquence, nous nous sentons tous en sécurité et à l'aise dans son orbite. Merci de m'aimer. Merci d'avoir béni ma vie de façons que je n'aurais jamais cru possibles – mais dont j'ai toujours rêvé. Je t'aime, Dan. Joyeux anniversaire. Maintenant, dansons !"

La publication a rapidement été inondée de vœux d'anniversaire pour Dan Reynolds et de messages de soutien au couple. Des personnalités comme Sophia Bush, ont pu également commenté de tendres messages. L'actrice des "Frères Scott" a ajouté : "Tu es un être humain si spécial, Mink. Et tu mérites tout cet amour profond et doux !!"