BLACKPINK en tournée : "APT." à l'honneur avec l'apparition surprise de Bruno Mars aux côtés de Rosé

Actuellement en pleine tournée mondiale, BLACKPINK donnait un concert à Los Angeles ce 14 juillet. L’occasion pour le public américain de voir Jennie, Jisoo, Lisa et Rosé interpréter sur scène leurs titres solos. Cette dernière a d’ailleurs pu compter sur la présence d’un invité spécial qui a donné le ton de la soirée : Bruno Mars !

L’arrivée surprise du chanteur a totalement déchaîné la foule avant que les premières notes de son couplet sur "APT." raisonnent dans le SoFi Stadium. Pour rappel, le hit de Bruno Mars et Rosé est sorti en 2024 et a passé plus de douze semaines au sommet du classement Billboard Global 200.