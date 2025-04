"Les Frères Scott" le reboot : Sophia Bush donne des nouvelles de la suite

Les fans de "One Tree Hill" peuvent se réjouir ! Après des années de spéculations et de refus catégoriques, Sophia Bush a confirmé que la série culte pourrait bien avoir une suite, et elle en est "ravie".

L'actrice, présente aux iHeartPodcasts Awards, en a dit plus sur ce retour sur le petit écran, dû au succès de son podcast "Drama Queens" : "On nous a demandé de faire revenir la série pendant si longtemps, et je pense que pendant de nombreuses années, nous avons tous dit que ce serait un non catégorique", a déclaré Sophia Bush à Deadline avant d'ajouter : "Et vraiment, le podcast nous a donné à tous cette sorte d'opportunité de retour aux sources. Et analyser ce qui était si spécial à l'origine a rendu cela plus possible."

Le podcast "Drama Queens", où Sophia Bush accompagnée de ses anciennes co-stars Hilarie Burton et Bethany Joy Lenz revisitent chaque épisode des "Frères Scott", a clairement joué un rôle crucial dans cette décision. Il a permis aux actrices de se reconnecter avec la série et de comprendre son impact sur les fans.

"Nous n'avons pas encore franchi la ligne d'arrivée"

La suite des "Frères Scott" qui devrait être diffusée sur Netflix, pourrait se dérouler vingt ans après la fin de la série originale. Tout porte à croire que cette nouvelle intrigue suivra les héroïnes Brooke Davis (Sophia Bush) et Peyton Sawyer (Hilarie Burton), désormais mères d'adolescents, confrontées à des défis similaires à ceux qu'elles ont rencontrés dans leur jeunesse : l'amour, le manque de confiance en soi et le deuil.

Alors que pour le moment rien n'est officiel, Sophia Bush a révélé regretter la fuite de l'information d'un possible reboot des "Frères Scott", soulignant que le projet n'est pas encore finalisé. "Je pense que c'est toujours dommage quand quelque chose fuit avant que ce soit officiel parce que nous n'avons pas encore franchi la ligne d'arrivée", a-t-elle déclaré. "Mais j'ai adoré tout le processus jusque-là."

Une chose est sûre, l'enthousiasme de Sophia Bush pour ce projet est palpable. De quoi ravir les fans de "One Tree Hill" qui ont hâte de retrouver leurs personnages préférés dans cette nouvelle aventure.