Helena (« Star Academy ») révèle le défi qu'elle a dû surmonter pour son clip « Summer Body »

Pour rappel, son titre célèbre la diversité des corps. Son clip met ainsi en scène Helena entourée de femmes, parmi lesquelles Camille Cerf, Miss France 2015, fervente ambassadrice du body positive. « Pour l’avoir vu en vrai, c'était magique », a-t-elle commenté en évoquant l’expérience du tournage.

Une chorégraphie signée Helena

Les coulisses du tournage révèlent une surprise : Helena a elle-même conçu la chorégraphie du clip. « À la base, il ne devait pas du tout y avoir de danse... mon frère a dit : 'oui, on va peut-être mettre une danseuse...' Et puis il m’a dit : 'est-ce que ça te chauffe de le faire toi-même ?' », confie la jeune chanteuse, précisant que cette suggestion lui a été faite seulement trois jours avant le tournage.

Passionnée de danse, Helena a relevé ce défi en créant une chorégraphie simple et délicate : « Je voulais quelque chose qui soit joli et pas trop compliqué. Donc voilà, c’est moi qui ai créé cette petite choré. Elle est très mignonne ». « C’est mon passage préféré sans aucun doute, ça a tellement de sens, c’est tellement doux et puissant à la fois... fière de toi Hélé », a déclaré l’une de ses fans.