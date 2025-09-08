Rayan Cherki, Inoxtag, MrBeast… Les stars mobilisées au ZEvent 2025

Le ZEvent n’a jamais levé autant de fonds…Ce weekend, des centaines de streamers se sont à nouveau réunis sur Twitch pour enchainer non-stop des lives et proposer au public près de 50 heures de direct. Un immense marathon plein de succès qui vise à récolter un maximum de fonds pour des associations.

Et cette année, le fondateur de l'évènement caritatif, ZeratoR, peut être très heureux car la cagnotte a atteint près de 16 179 096 euros. Une somme redistribuée à huit associations œuvrant dans le domaine de la santé physique et mentale ainsi que pour les enfants malades : Association française des aidants, Helebor, la Ligue contre le cancer, Nightline, Le Rire médecin, Sourire à la vie, l’Envol ainsi que Sparadrap.