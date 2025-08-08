Secret Story : Romy réagit pour la première fois à sa victoire

Clap de fin pour Secret Story. Les quatre candidats Romy, Ethan, Anita et Noah se sont affrontés une dernière fois sur le plateau du télécrochet, ce jeudi 7 août 2025 pour la grande finale. Pour l'occasion, les anciens participants étaient présents pour les accompagner.

Après une soirée riche en émotions, le résultat est tombé, Romy est sacrée gagnante de cette treizième saison avec 72% des votes. Un exploit.

"Je n'ai pas les mots"

Très émue, la candidate a laissé parler son coeur sur le plateau de Secret Story : "Je n'ai pas les mots. Merci à vous tous, merci pour votre soutien", a réagit la gagnante avant de faire référence à sa phrase devenue culte : "Je crois que je passe à la télé hein." De quoi provoquer l'hilarité dans la salle.