Rose Festival 2025: gagnez vos invitations !

Le Rose Festival est né en 2022 de la volonté de Bigflo et Oli de créer un festival innovant aux multiples facettes culturelles s’inscrivant dans la durée sur le territoire toulousain. Une idée qui a longtemps germé et qui est devenu concrète, le 2 & 3 septembre 2022 où s’est tenue la première édition du Rose Festival autour d’une vingtaine de concerts et d’actions culturelles.

Pour cette nouvelle édition, rendez-vous du 29 au 31 Août au MEETT de Toulouse !

PROGRAMMATION:

🌟 Vendredi 29 Août: Ninho & Niska, Helena, Marc Rebillet, Magic System, Adèle Castillon, Ronisia, Dali, Asdek x Ava Mind, Dj Bens

🌟 Samedi 30 Août: Jorja Smith, Bigflo & Oli, Vald, Lost Frequencies, Youssoupha, Kavinsky, La Mano 1.9, Theodora, Aliocha Schneider

🌟 Dimanche 31 Août: SDM, Bon Entendeur, Rilès, Luidji, Pierre Garnier, Jolagreen23, Camille Yembe

Plus d'infos et résa sur le site officiel !

