Harry Styles raconte son agression au couteau

Harry Styles a pris la fuite

Seul dans la rue, le groupe a encerclé Harry Styles. Ces derniers l’ont alors menacé avec des couteaux, réclamant son portefeuille et son téléphone portable. L’artiste n’a pas hésité en ce qui concernait l’argent qu’il avait sur lui. Mais, pour lui, pas question de donner son portable qui renferme de précieux contacts et renseignements sur lui.

Au même moment, deux voitures sont arrivées dans la ruelle où se trouvait Harry Styles. «J’y ai vu une opportunité et je me suis mis à courir, j’ai tapé un sprint. J’ai essayé de stopper une voiture mais évidemment, quand un type cinglé se jette sur la route et essaie de rentrer dans ta voiture, tu ne le laisses pas faire». Et cette course lui a été bénéfique puisque ses agresseurs ne l’ont pas poursuivi. Au final, plus de peur que de mal.