Harry Styles menacé par un homme armé le soir de la Saint-Valentin

Harry Styles n’a pas passé une Saint-Valentin des plus romantiques. Bien au contraire! Le chanteur a eu la peur de sa vie alors qu’il se baladait dans le quartier de Hampstead, à Londres, le 14 février dernier. D’après The Mirror, le Britannique s’est retrouvé face à un homme armé d’un couteau et le menaçant de l’agresser s’il ne donnait pas son argent.

Harry Styles serait resté calme et aurait donné ce qu’il avait sur lui. Heureusement, le chanteur n’a pas eu de séquelles physiques mais serait toujours sous le choc.

Harry Styles rend hommage à Caroline Flack, aux Brit Awards 2020

Malgré cette mésaventure, l’interprète de «Sign of the Times» s’est tout de même rendu à la cérémonie des Brit Awards 2020, hier, mardi 18 février. Il a fait une apparition remarquée sur le tapis rouge en défilant avec un costume Gucci.

Sur sa veste, le chanteur avait posé un ruban noir en signe de deuil. Harry Styles a ainsi rendu hommage à son ancienne petite-amie, Caroline Flack, décédée le 15 février dernier. La présentatrice de 40 ans qui a mis fin à ses jours à Londres, a laissé de nombreux fans britanniques orphelins.