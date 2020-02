Harry Styles submergé par ses émotions dans le clip de «Falling»

Après avoir teasé sa nouvelle vidéo cette semaine, Harry Styles vient enfin d’offrir le clip de son dernier hit, «Falling». La ballade introspective raconte une rupture douloureuse : «I'm fallin' again/I'm fallin' again/I'm falling», soit en français: «Je tombe encore/ je tombe encore/ je tombe.»

Dans cette vidéo réalisée par Dave Meyers, Harry Styles chante «Falling» en même temps que de l’eau sort de son piano. Au fur et à mesure, l’ancien One Direction se retrouve immergé, incapable de respirer, sous le poids de ses émotions. Il est entouré d’objets flottants à la surface et plus rien ne peut le sauver.

«Falling» est le quatrième single extrait de l’album «Fine Line». Il fait suite à la sortie de «Lights Up», «Watermelon Sugar» et «Adore You».

Harry Styles se livre comme jamais dans «Falling»

Le tout nouveau single d’Harry Styles, «Falling», pourrait selon certains fans parler de la fin de la relation du chanteur avec la française Camille Rowe. Il fait d’ailleurs plus explicitement allusion à son couple avec la mannequin dans une autre chanson de son album «Fine Line», intitulée «Cherry».

Harry Styles avait présenté en live son hit «Falling» lors de la cérémonie des Brit Awards 2020, le 18 février dernier. Sa performance surprenante sur une scène recouverte d’eau avait aussi pour thème l’immersion sous un flots de sentiments insurmontable. Le chanteur était éclairé par des lampes en forme de coquillages, tandis qu’une cascade tombait du piano qui se tenait derrière lui. Un live intimiste qui en a fait craquer plus d’un!