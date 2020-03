Harry Styles en couple avec Adele? Il s’exprime et répond aux rumeurs

Depuis leurs vacances passées ensemble sous le soleil des Caraïbes, et plus précisément sur l’île d’Anguilla, aux côtés de James Corden, Harry Style et Adele sont au cœur de vives rumeurs. Les deux amis seraient en couple selon certains…

Divers médias évoquaient même il y a quelques semaines une idylle naissante entre les deux chanteurs, à l’image du magazine Woman’s Day: «Cela a permis à Adele de découvrir Harry sous un nouveau jour et leur amitié s'est transformée en romance il y a quelques mois (...) Avec lui, elle a gagné en confiance et il lui a fait croire à nouveau à l'amour après être tombée très bas», avait alors confié une source.

Seulement voilà, rien n’est confirmé par les deux principaux intéressés. Bien au contraire. Interrogé par Howard Stern pour une radio américaine, Harry Styles a tenu à mettre les choses au clair et à réfuter ces rumeurs : «J'ai l'impression qu'à chaque fois que deux musiciens traînent ensemble, soit ils sortent ensemble soit ils enregistrent quelque chose».

Adele et Harry Styles toujours célibataires ?

Depuis son divorce d’avec Simon Konecki, le père de son petit garçon Angelo, Adele semble être un cœur à prendre. Quoique. Certaines sources ont aussi évoqué une relation amoureuse entre le rappeur Skepta et elle. Mais une nouvelle fois, les rumeurs n’ont jamais été confirmées.

De son côté, l’interprète de «Watermelon Sugar» prend le temps de rencontrer LA bonne personne. Après ses idylles passées – aux côtés de Camille Rowe ou encore Kendall Jenner – l’artiste britannique souhaite vivre le grand amour : «C'est important de passer suffisamment de temps ensemble pour apprendre à se connaître avant d'avoir à gérer les choses supplémentaires».