Eminem : son hit «Rap God» atteint le milliard de vues sur YouTube

Eminem : que des hits inoubliables

Ce n’est pas la première fois qu’Eminem bat des records de vues ! «Rap God» est , en effet, le troisième clip de sa carrière à atteindre le milliard de cliques. «Not Afraid» et «Love The Way You Lie», en featuring avec Rihanna, avaient également atteint ce record incroyable.

Sur les réseaux sociaux, Eminem a partagé cette bonne nouvelle en postant les paroles du hit « ‘’Everybody loves to root for a nuisance” RapGod, le décompte jusqu’à 1 millard », a écrit le rappeur