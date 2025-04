Ed Sheeran dévoile ses tatouages imposants et étonne les internautes

En l’espace de quelques heures, la publication d’Ed Sheeran a recueilli des centaines de milliers de réactions. Et parmi elles, beaucoup étaient liées aux tatouages du chanteur : "J'oublie toujours qu'il est entièrement tatoué", "Comment ai-je pu ignorer qu'Ed Sheeran était TATOUÉ ?", peut-on notamment lire.

Des tatouages personnels

Il faut dire aussi qu’il est facile d’oublier cet imposant détail sur le corps d’Ed Sheeran vu qu’il a fait le choix de concentrer tous ses tatouages sur le haut de son corps, et plus particulièrement sur le torse et le dos.

A priori, les tatouages d’Ed Sheeran peuvent sembler assez loufoques, et donner une impression de fouillis. Une Pokéball, un koala, le logo du ketchup Heinz, un requin, une part de pizza… En réalité, ils ont chacun une signification particulière, et ont été inspirés de l’histoire personnelle de l’artiste. Les empreintes de pieds dans son dos sont, par exemple, celles de ses deux filles, Lyra et Jupiter.