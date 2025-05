Met Gala 2025 : Dua Lipa et Callum Turner franchissent une nouvelle étape

Rihanna enceinte, Omar Sy hilare sur le red carpet, Madonna un cigare à la bouche... Chaque année, le Met Gala offre son lot de moments cultes et l’édition 2025 n’a pas dérogé à la règle. Ce lundi 5 mai, au Metropolitan Museum of Art de New York, Dua Lipa et Callum Turner ont attiré tous les regards en officialisant leur couple sur le tapis rouge.

La chanteuse britanno-albanaise a hypnotisé les photographes dans une robe noire signée Chanel, assortie d’une coiffure rétro et audacieuse. À ses côtés, l’acteur britannique arborait un smoking parfaitement taillé, dans l’esprit du dress code "tailored for you" ("taillé pour vous"). Et pour compléter le tableau, Dua Lipa affichait une imposante bague scintillante à l’annulaire... De quoi alimenter la curiosité autour de son engagement avec l’acteur.