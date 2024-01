Justice revient en force avec deux titres de leur nouvel album « Hyperdrama »

Le duo électro parisien signe son grand retour. Près de huit ans après la sortie de « Woman », leur dernier album studio en date, Justice présente deux singles extraits de « Hyperdrama », leur nouvel opus attendu le 26 avril prochain.

Gaspard Augé et Xavier de Rosnay viennent ainsi de dévoiler « One Night/All Night », en collaboration avec le groupe australien emmené par Kevin Parker, Tame Impala, ainsi que le titre « Generator ». De quoi se rassurer sur les intentions du duo qui n’a rien perdu de son mordant. « One Night/All Night », premier single de « Hyperdrama », mêle « le gabber, cette techno Hardcore qui a fait les beaux jours des années 90 aux Pays-Bas et du disco des seventies, hédoniste et mélancolique », précise le groupe dans un communiqué. L’association fonctionne et devrait ravir les fans. A noter que « One Night/All Night » a été l’une des premières démos composées pour l'album et devrait donner le ton de ce quatrième album.