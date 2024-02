Dua Lipa recherche l’Amour dans son nouveau single « Training Season »

Dua Lipa nous en avait donné un avant-goût aux Grammy Awards. La pop star britannique dévoile cette fois son nouveau titre « Training Season » en intégralité et avec son clip pour le plus grand bonheur des fans. Trois mois après « Houdini », qui marquait le retour de la chanteuse quatre ans après son deuxième album « Futur Nostalgia », la Barbie Sirène du film de Greta Gerwig présente un nouveau titre qui a tout d’un hit.

Morceau rythmé et entrainant « Training Season » comprend d’ores et déjà l’un des meilleurs refrains de la discographie de l’interprète de « Love Again » et « Physical ». « J'ai besoin de quelqu'un qui me serre contre lui, plus intensément que je ne l'ai jamais connu », chante Dua Lipa pour qui la saison d’entrainement (Training season) est terminée. Dua Lipa cherche l’amour, le vrai et elle sait ce qu’elle veut.

« Une série de mauvais rencards »

Une attitude que la pop star met en scène dans le clip de son nouveau single dans lequel elle apparaît entourée d’hommes prêts à se battre pour elle et dont elle se désintéresse. « J'avais eu une série de mauvais rencards, et le dernier a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, expliquait la chanteuse dans un récent communiqué. Le lendemain matin, je suis arrivée au studio et mes amis m’ont demandé comment ça s’était passé. J'ai immédiatement déclaré : "LA SAISON D'ENTRAÎNEMENT EST TERMINÉE"».