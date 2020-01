Dua Lipa: la tracklist de «Future Nostalgia» est là !

Tout est là ! Dua Lipa finalise son nouvel album «Future Nostalgia». Disponible le 3 avril prochain, la chanteuse anglaise laisse trainer peu à peu des indices concernant l’opus. Les fans de l’artiste attendent avec impatience la sortie de ce dernier. Et pour cause, les premiers titres dévoilés sont d’ores et déjà des succès aux quatre coins du monde.

Avec «Don’t Start Now», Dua Lipa offre un morceau pop et très entraînant. S’en suit, «Future Nostalgia», le titre qui donne son nom à ce fameux album. Quant à «Physical», cette chanson au clip coloré montre l’artiste dans un autre registre. Dans son nouvel album, l’artiste propose onze titres inédits. Mais, à la grande surprise de ses fans, aucune collaboration n’y figure.