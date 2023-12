Dua Lipa, Iris Mittenaere, Billie Eilish… Ces stars qui ont succombé aux cheveux rouges

Alerte rouge ! La coloration rouge est la dernière tendance capillaire qui attire tous les regards. Après que Megan Fox ait adopté des cheveux de feu, c’est Dua Lipa qui a succombé au roux flamboyant pour la promotion de son nouvel album. Et il y a quelques jours, c’est Iris Mittenaere qui troquait son discret roux pour la même teinte que la superstar. Une couleur de cheveux vibrante également adoptée par Enjoy Phoenix, Billie Eilish et Lily Allen.

