Léna Situations, Natoo, EnjoyPhoenix…Quelle youtubeuse est la plus suivie en 2023 ?

Elle possède deux chaînes YouTube : Andy (3,43 millions d'abonnés) et So Andy (1,2 million d'abonnés). Dans ses vidéos très « girly », l’ex mannequin n’hésite pas à manier l’humour et l’autodérision pour casser son image de femme « parfaite ». Si elle n'a pas publié de vidéos sur sa chaîne « Andy » depuis 3 ans, elle poste, en revanche et en moyenne, une vidéo par mois sur la seconde qui est axée sur la mode, la beauté et la déco.

5. Sananas : 3M