Depuis 5 ans, Louane vit des jours heureux avec Florian Rossi, mais cette histoire d'amour n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Avant d'accueillir leur enfant unique, le couple a connu des débuts agités. « Il m'a plus ou moins quittée une journée, ça a duré une journée, au tout tout début de notre relation, parce qu'on était dans un truc très très compliqué, où c'était une relation interdite où c'était très très chaud et il m'a dit ''ok stop, on arrête là''. », raconte Louane. Lors de son récit, la chanteuse confie que ce jour-là, elle a fait « une énorme crise d'égo ».

« Je lui ai dit : 'ok', j'ai pris un taxi. Je me suis barrée (...) Je savais qu'on se reverrait le lendemain puisqu'on était en concert le lendemain. Du coup, je suis allée me faire tatouer une tornade sur les côtes. », a-t-elle raconté sous les rires amusés de l'autrice du podcast, Maheva Stephan-Bugni.

Démesurée et aimante

En bonne « venus scorpion de la passion totale », Louane assume avec ferveur qu'elle est « flippante » sur le plan amoureux et même parfois « démesurée ». Lors de son interview, elle a ajouté que lorsqu'elle était enceinte, elle est partie à l'autre bout du monde rendre visite à son amoureux qui lui manquait alors que ce dernier était en déplacement à Tahiti pour deux semaines et demi. « Ça m'a valu 21 heures de trajet, enceinte de 3 mois pour... 5 jours ».

Dernièrement, Florian Rossi et Louane étaient resplendissants sur le tapis rouge des NRJ Music Awards 2023. La chanteuse est par ailleurs repartie de la cérémonie avec le prix de la « Chanson Francophone de l'année 2023 » pour « Secret ».