Wejdene bientôt de retour !

Dimanche soir, alors qu’elle était en live sur Tiktok, Wejdene en a profité pour discuter avec sa communauté et leur faire écouter ce qu’elle prépare en studio. Et le constat est sans appel, la chanteuse de 19 ans a bel et bien décidé de faire peau neuve. Bye bye « Coco » et « Anissa » et bonjour les nouveaux sons.

Il semblerait que la chanteuse, qui s’est quelque peu faite oubliée du paysage musical depuis un peu plus d'un an, revienne avec un nouvel album. Et Wejdene ne compte pas se priver et se lancer sur la voie du genre qui lui plaît depuis toujours : le R&B. Elle a d’ailleurs profité du live pour faire écouter deux exclus à ses fans. Les deux partent avec deux avis positifs, la première est validée par le grand SCH et la seconde est une collaboration avec Monsieur Nov. Un featuring qui en fera danser plus d’un.