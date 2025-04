Doechii : la musique de SZA l'a libérée d'une relation toxique

La musique peut changer des vies. La preuve avec la star montante Doechii. La rappeuse a récemment confié toute son admiration pour SZA et plus particulièrement pour son album "Ctrl", lors d'une interview avec le magazine "Cosmopolitan".

Cet opus dévoilé en 2017 a joué un rôle crucial dans sa décision de mettre fin à une relation amoureuse qui n'était pas du tout valorisante. Interrogée sur ses mauvaises expériences amoureuses, Doechii est revenue sur la période durant laquelle son partenaire l'empêchait de s'exprimer et de créer de la musique. "Je n'ai ressenti ça qu'une seule fois," a-t-elle déclaré. "J'avais 18 ans et je sortais avec un garçon qui ne soutenait pas du tout ma musique, et ça m'a vraiment étouffée. J'ai arrêté d'écrire parce qu'il disait juste : 'Ce n'est pas cool'."

La jeune artiste a ensuite admis avoir accordé trop d'importance à l'opinion de son ex-compagnon, qui, selon elle, ne comprenait tout simplement pas sa passion. Et pour s'en rendre compte, Doechii a dû écouter l'album "Ctrl" de SZA, un projet acclamé par la critique et nommé aux Grammy Awards.

"Je me souviens avoir écouté 'Ctrl' de SZA pour la première fois et ça m'a littéralement donné le courage de rompre avec lui," a révélé Doechii. "Je le dis uniquement parce qu'elle m'a inspirée à être vulnérable à travers ma musique d'une manière que je ne pensais pas possible."

Doechii : rappeuse aux messages forts

De son côté, Doechii a également voulu écrire une chanson pour aider les autres à reprendre confiance en eux avec son titre "Girls", sorti en 2021, qui a connu un succès incroyable. "‘Girls’, la première chanson que j'ai sortie et qui est devenue virale, parlait à 100% de cet ex," a-t-elle expliqué.

Habitué des messages forts Doechii cartonne avec son plus récent single "Anxiety" dans lequel elle évoque le poids de l'anxiété, un mal-être contre lequel elle lutte constamment. Le morceau devenu tendance sur TIkTok accompagne de nombreux auditeurs dans leurs troubles psychiques.