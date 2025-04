Doechii se met en scène dans le clip d'"Anxiety" à ne pas manquer

Il ne manquait plus que les images. Après le succès que ne finit pas de rencontrer le hit "Anxiety", de la très talentueuse Doechii, la rappeuse américaine vient d'offrir un clip à son titre. Inspiré, celui-ci met en scène les anxiétés que partage l'artiste dans sa chanson. Au centre de l'action, Doechii multiplie les références et les clins d'œil, à commencer par celui fait au clip de "Somebody That I Used To Know", le morceau signé Gotye que Doechii a samplé pour les besoins d'"Anxiety".