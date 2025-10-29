Travis Scott, Future... DJ Snake révèle enfin la tracklist impressionante de "Nomad"

On en sait plus sur le tout nouvel album de la star des platines françaises. Déjà annoncé depuis plusieurs mois, les fans peinaient à connaître la date de sortie de "Nomad", le très attendu troisième opus de DJ Snake. C’est désormais chose faite.

Ce lundi 27 octobre, le DJ s’est produit dans la salle Gustave Eiffel à Paris pour présenter à une poignée de fans quelques morceaux de son futur projet "Nomad" en exclusivité. A l’issue de cette présentation privée, en avant-première, l’artiste parisien a officiellement dévoilé la pochette et la date de sortie sur les réseaux sociaux, ce mardi 28 octobre : "DIX JOURS AVANT QUE MON NOUVEL ALBUM SORTE !!! QUI EST PRÊT ?", a-t-il écrit.

Ce sera donc pour le vendredi 7 novembre 2025. Sept comme le nombre d’années écoulées depuis la sortie de son album "Carte Blanche". Ce nouveau projet très attendu sera composé de douze titres, dont plusieurs morceaux déjà connus tels que "Noventa", en collaboration avec J Balvin, ou encore sa reprise de Phil Collins "Paradise" en duo avec Bipolar Sunshine et nommée aux NRJ Music Awards.

Ainsi les quelque 200 invités présents à l’évènement ont pu découvrir notamment la chanson "Kiki 2000", mais aussi le morceau "Tsunami" en featuring avec les deux rappeurs Travis Scott et Future en avant-première.

Une tracklist riche en collaborations :