Justice, DJ Snake, Doja Cat... La programmation béton de Coachella 2024

Coachella reste fidèle à sa réputation. Lors de chaque édition, le festival de musique inonde les réseaux sociaux. Il est aussi bien le repère ultime des stars musicales que celui des influenceurs venus des quatre coins du monde. Pour cette année 2024, le géant américain a encore frappé fort avec une programmation éclectique.

À l'affiche, on retrouve de nombreux artistes phares. Le festival propose en tête de gondole des célébrités en vogue comme Lana Del Rey, Tyler, The Creator ou encore Doja Cat. Ainsi que le retour du groupe de pop de Gwen Stefani, No Doubt, après dix années d'absence.