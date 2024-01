Doja Cat prépare-t-elle une suite à son album « Scarlet » ?

Ecarlate, ou Scarlet en anglais, c’est le nom que Doja Cat a décidé de donner à son double à la peau rouge sang. Un personnage qui a fait son entrée en même temps que son nouvel album au titre éponyme. Un projet porté par des hits tels « Agora Hills » ou « Paint the Town Red ». Un quatrième album qui signe une nouvelle année de succès pour Doja Cat qui n’avait rien sorti depuis le fameux « Planet Her », en 2021.

Dans une story Instagram, Doja Cat a partagé une image qui a fait réagir. L’image est simple : un tableau blanc portant l'inscription « S2 », que les fans ont choisi d’interpréter comme « Scarlet 2 », suivi d’une liste de mot qui pourrait correspondre à de futurs titres : « Acknowledge Me », « Head High », « Gang », « Masc » « Rider », « Urrrge », « Hungry ». Pour l’heure, la rappeuse n’a pas souhaité affirmé si oui ou non ces sept « morceaux » viendront se greffer au premier volet pour créer un « Scarlet Deluxe » ou si la diva sortira véritablement un second volet de l’ère Scarlet.