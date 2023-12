Tate McRae dévoile son nouvel album «Think Later» : «J’ai repris confiance en moi»

Elle est l’artiste la plus écoutée sur TikTok cette année. Avec «Greedy», Tate McRae triomphe et impose son style dans le monde entier. A seulement 20 ans, la jeune Canadienne sort, ce 8 décembre 2023, le deuxième album de sa carrière, «Think Later».

Un opus sur lequel la danseuse et chanteuse se montre plus sûre d’elle que jamais. «Je pense honnêtement que passer de l’âge de 17 à 20 ans, a été une étape énorme pour moi. J’ai beaucoup travaillé sur moi, j’ai beaucoup réfléchi et j’ai trouvé un moyen de reprendre confiance en moi.», révèle Tate McRae au micro d’NRJ.

Face au succès, celle qui est née au Canada, dans la ville de Calgary, a dû changer complètement de vie en très peu de temps. Une expérience qui a impacté ses nouvelles créations musicales. «Au moment de mon déménagement à Los Angeles, j’étais perdue. Je ne savais pas qui j’étais. Déménager à 17 ans, c’est très tôt. Donc je pense que l’année dernière a été très importante pour moi. En allant au studio, mon approche de l’écriture a été complètement différente.», dévoile la jeune artiste.

Tate McRae : bientôt la collaboration avec Olivia Rodrigo ?

Pour célébrer la sortie de son nouvel album «Think Later», Tate McRae a annoncé une tournée mondiale qui passera par la France. Celle qui a déjà rencontré ses admirateurs français l’an dernier est pressée de retrouver son public, le 17 mai prochain, au Zénith de Paris. «J’adore évidemment Paris parce que c’est magnifique et j’adore la culture ici. Les fans faisaient beaucoup de bruit et étaient amusants. Ils étaient très sincères aussi.», se rappelle Tate McRae.

Lors de ce tour du monde, beaucoup espèrent voir la Canadienne accompagnée de sa BFF Olivia Rodrigo. Les deux chanteuses se voient souvent et se soutiennent dans leur carrière respective. Peut-on imaginer les voir chanter un jour ensemble ? «Ce serait vraiment cool de faire une chanson avec Olivia.», explique Tate McRae. «On a pour habitude de se parler de choses normales et trainer ensemble, mais pourquoi pas un jour.»

Tracklist de l’album de Tate McRae, «Think Later»

1. cut my hair

2. greedy

3. run for the hills

4. hurt my feelings

5. stay done

6. grave

7. exes

8. we’re not alike

9. calgary

10. messier

11. think later

12. guilty conscience

13. want that too

14. plastic palm trees