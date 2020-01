DJ Khaled dévoile le prénom et le visage de son enfant

Un heureux événement. Après M. Pokora, DJ Khaled est papa pour la seconde fois. Le 20 janvier dernier, le producteur américain annonçait la naissance de son second fils au monde entier. Mais jusqu’à maintenant, ce dernier était resté très discret concernant son enfant. Il avait seulement partagé le sexe de ce dernier avec cette phrase : «Merci Allah ! Merci à ma reine Nicole ! Que Dieu bénisse le docteur Jin ! Un autre !!!».

Dix jours plus tard, ce cliché a fait craquer la Toile. Dessus, l’aîné de DJ Khaled, Asah âgé e 4 ans regarde fièrement son petit frère. En commentaire, tous les détails sont dévoilés : «Frères ! Asadh et Aalam ! 20 janvier 2020, heure 23h42, Aalam, 3.7kg. Nous sommes les meilleurs. Plus d’amour, plus de bénédictions».