French Montana et DJ Khaled: ensemble pour aider les sans-papiers

French Montana et sa campagne en faveur des sans-papiers

À l’instar d’une Shakira, personnalité au grand cœur par excellence, le rappeur French Montana est lui aussi capable de s’investir pour venir en aide aux plus démunis. En 2018, celui qui vient d’obtenir la nationalité américaine lance la campagne "We Are The Dream" aux États-Unis. Son objectif : faire en sorte que les étudiants inscrits dans les universités américaines mais sans papiers puissent poursuivre leurs études sur le sol américain.

French Montana rejoint par DJ Khaled

Chapeautée par l’organisation à but non lucratif "Get Schooled", la campagne de French Montana pour les sans-papiers a marqué d’autres artistes. DJ Khaled a notamment décidé de rejoindre le rappeur américain dans son initiative. Ensemble, les deux personnalités fortes du hip-hop US espèrent bien mettre à profit leur notoriété pour sensibiliser le gouvernement sur l’avenir de ces étudiants sans papiers.