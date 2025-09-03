Damiano David en concert à Paris: gagnez vos invitations !

Damiano David en tournée mondiale exceptionnelle en solo !

Cette tournée fait suite à la sortie de ses deux premiers morceaux "Born With A Broken Heart" et "Silverlines" de son très attendu nouveau projet solo. Damiano a déjà donné au public un avant-goût de ce que l'on peut attendre de sa tournée à télévision dans The Tonight Show de Jimmy Fallon en interprétant les deux premiers titres de son nouvel album.

Damiano David a été mondialement reconnu et acclamé par la critique en tant que chanteur principal de Måneskin, groupe qui a été nommé dans la catégorie « Meilleur nouvel artiste » lors de la 65e édition des GRAMMY Awards. Il a été salué pour sa présence charismatique sur scène et sa voix puissante, en tant que leader du premier groupe italien à conquérir la scène internationale.

Ne manquez pas le tout premier concert de Damiano David, vendredi 26 septembre 2025, à l'Adidas Arena de Paris !