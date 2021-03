Daft Punk de retour avec PNL? Le mashup qui agite la Toile!

Auriez-vous déjà pu imaginer un duo réunissant Daft Punk et PNL? Certains internautes l’ont fait! C’est le cas de PNL World, l’une des comptes fan des deux rappeurs. La chaine YouTube a dévoilé, la semaine dernière, un remix mêlant de nombreux hits de PNL et de Daft Punk!

«Au DD», «Dans la légende», «Le monde ou rien» de PNL ont été, entre autres, mélangés à «Get Lucky», «Around The World» ou encore «Harder Better Faster» des Daft Punk. En tout, ce sont 19 titres qui ont été mixés. Et le résultat est assez incroyable.

Plus de 200 000 internautes sont déjà fans de ce mashup inédit.

Les Daft Punk nous manquent déjà

La planète musicale est bouleversée depuis l’annonce des Daft Punk, au mois de février dernier. Le duo de français, composé de Thomas Bangalter et de Guy-Manuel de Homem-Christo, annonçait, en effet, leur séparation.

Dans une courte vidéo, les Daft Punk ont dit au revoir à leurs fans et à leurs 28 années de carrière.