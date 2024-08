Coldplay : Shawn Mendes rejoint le groupe sur scène à Munich

Actuellement en plein « Music of the Spheres World Tour », la deuxième tournée la plus rentable de tous les temps derrière le « Eras Tour » de Taylor Swift, Coldplay a fait une autre belle surprise à leurs fans. En concert à l’Olympiastadion de Munich, alors que le groupe interprétait son hit « Fix You », Shawn Mendes est monté sur scène devant un public en extase.

Plus d’un mois après son dernier concert, l’interprète de « Mercy » a fait l’honneur de sa présence à Munich. L’artiste a également annoncé il y a peu de temps la parution de son nouvel album intitulé « Shawn » prévu pour le 18 octobre prochain.