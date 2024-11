"Star Academy" : qui sont les invités du prime du 8 novembre ?

Après les émotions et déceptions du troisième prime de la "Star Academy", ce 2 novembre, qui a vu Thomas quitter le château, les candidats sont à présent tournés vers la prochaine émission diffusée exceptionnellement vendredi et non samedi. La raison ? Le match amical qui oppose la France et le Japon au rugby a lieu le même jour que le télé-crochet. Les élèves n'auront donc que quelques jours pour se préparer.

Et ils ont déjà pu découvrir en amont les (prestigieux) artistes avec lesquels ils auront la chance de chanter ce 8 novembre prochain. Parmi eux, la marraine de l’émission Clara Luciani qui performera en duo avec le meilleur élève de la semaine. Cette dernière a d’ailleurs choisi elle-même une partie des invités du prochain prime. "J'ai invité trois amis", a-t-elle expliqué aux candidats durant la quotidienne.

Philippe Katerine, Thomas Dutronc… : des invités de luxe

Philippe Katerine viendra interpréter son titre "Louxor J’Adore" sur la scène du studio 217. "Je suis trop contente qu'il fasse partie de ce prime. Je trouve qu'il va apporter beaucoup de sensibilité, de fantaisie, d'originalité. Et je pense que ça va être un moment super fort", a confié Clara Luciani. Lucky Love accompagnera un élève sur son hit "Masculinity" tandis que Thomas Dutronc chantera "Les cactus", morceau mythique de son père Jacques Dutronc.

Le directeur de la promotion, Michael Goldman, a aussi annoncé que Vitaa, "la marraine de l'année dernière" serait présente, de quoi permettre "une passation de pouvoir avec Clara".