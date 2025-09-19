GP Explorer 3 : Clara Luciani, Yamê et Sofiane Pamart dévoilent "Le mur"

Plus que quelques semaines avant le lancement du GP Explorer 3. Pour marquer cet événement, un projet musical d'envergure se dévoile au compte-gouttes. Un titre est déjà sorti la semaine dernière : "Un monde à l’autre" de Gims, SCH et La Mano 1.9. Ce vendredi 19 septembre, c’est au tour du deuxième single, "Le Mur", de Clara Luciani, Yamê et Sofiane Pamart d'être mis en avant.
Les paroles font écho à une histoire d'amour douloureuse : "C'est sûr, on va droit dans le mur. Mais si c'est toi qui conduit la voiture, ça me va bien", chante Clara Luciani dans le refrain.
A peine publié, le morceau a trouvé son public. "Vraiment banger sur banger cet album", "Pétition pour changer le nom de l'album en 'Winnie l'ourson' parce que vous proposez que du miel", peut-on lire sur Instagram.
D'autres collaborations de taille sont à prévoir dans les prochains jours. Retrouvez la liste intégrale des artistes présents sur l'album du GP Explorer 3 de Squeezie juste ici.