GP Explorer 3 : Clara Luciani, Yamê et Sofiane Pamart dévoilent "Le mur"

Plus que quelques semaines avant le lancement du GP Explorer 3. Pour marquer cet événement, un projet musical d'envergure se dévoile au compte-gouttes. Un titre est déjà sorti la semaine dernière : "Un monde à l’autre" de Gims, SCH et La Mano 1.9. Ce vendredi 19 septembre, c’est au tour du deuxième single, "Le Mur", de Clara Luciani, Yamê et Sofiane Pamart d'être mis en avant.

Les paroles font écho à une histoire d'amour douloureuse : "C'est sûr, on va droit dans le mur. Mais si c'est toi qui conduit la voiture, ça me va bien", chante Clara Luciani dans le refrain.