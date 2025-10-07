Charles Doré (Star Academy) annonce sa toute première tournée

Charles Doré sur les routes de sa toute première tournée en solo ! Impatient, le jeune chanteur de 19 ans a annoncé la nouvelle ce mardi 7 octobre sur ses réseaux sociaux.

"Finalement je ne pouvais pas attendre plus longtemps pour vous annoncer les toutes premières dates de ma TOURNÉE SOLO. Trop ému de pouvoir enfin venir vous rencontrer et tellement hâte de chanter et faire la fête chez vous. Les billets sont disponibles dès maintenant, le lien est dans ma bio et en story ! On se voit quelque part ??? Et évidemment à très vite pour la suite", peut-on lire sur ses réseaux sociaux.

Au total, six concerts dans six villes différentes dont un show prévu à La Cigale de Paris le 8 avril 2026. Avec son titre "Si demain tout s’arrête", l’artiste compte déjà trois singles à son actif depuis sa sortie du château de TF1 et une carrière déjà bien mené après sa signature dans le label de Vianney. Peut-on espérer un opus pour bientôt ? Ce serait la suite logique pour l’ex-académicien.

Une tournée pour 2026

Si sa tournée à travers l’Hexagone débutera le 20 mars à Lille, les fans espèrent que de prochaines dates fleuriront ailleurs. "Et la Normandie ?" commente une abonnée. "Bordeaux, nous sommes punis", plaisante un autre, sans voir la métropole girondine inscrite sur le calendrier du chanteur.

En attendant de potentielles nouvelles surprises, Charles Doré donne rendez-vous à son public en 2026. N’attendez pas, la billetterie de la tournée est déjà ouverte.