Camila Cabello : tous les secrets de son album "Camila"

Camila Cabello : ses débuts en solo

La chanteuse née à Cuba, d'un père mexicain et d'une mère cubaine, s'est installée aux États-Unis à l'âge de 6 ans. Adolescente, elle auditionne pour le concours X Factor et est choisie pour intégrer le groupe "Fifth Harmony".

Camila Cabello assume ses ambitions musicales et cherche à exister en son propre nom. Elle s'impose avec deux duos : "I Know What You Did Last Summer" avec le chanteur canadien Shawn Mendes (avec qui elle est en couple à présent) et "Bad Things" avec le rappeur Machine Gun Kelly. Les deux titres se classent respectivement 5e et 4e du Billboard Hot 100.

Ses deux succès l'encouragent à tracer son propre chemin, et en 2016 elle annonce son départ du groupe "The Fifth Harmony", qui ne se fera pas sans heurts. L'année suivante, lors d'une prestation aux MTV Music Awards, ses anciennes acolytes n'ont pas hésité à éjecter sur scène une poupée à son effigie ! Libérée des contraintes du groupe, Camila Cabello se consacre à la préparation de son premier opus solo.

"CAMILA" : les secrets de fabrication

Son premier album devait s'intituler au départ "The Hurting, The Healing, The Loving". Par la suite, le choix d'un opus éponyme s'est imposé. Des changements se sont opérés également sur le nombre de titres et la sélection des singles promotionnels.

Plusieurs morceaux comme "Crying in the Club", "I Have Question" et "OMG" (feat Quavo) sont présentés comme premiers singles au public, avant d'être écartés du projet final. C'est finalement "Havana", avec en featuring le rappeur américain Young Thug, qui devient le lead single. Ce titre est devenu un succès mondial dès sa sortie. Il s'est classé à la première place du Billboard Hot 100 et s'est imposé au top des classements au Canada, au Royaume-Uni, en Australie ou encore au Mexique. Avec son style musical reggaeton et son ambiance sensuelle et festive, "Havana" est devenu le single le plus vendu en 2018 ! Il comptabilise à ce jour 1,6 milliard de vues sur YouTube, tandis que son remix avec Daddy Yankee atteint le score de 121 millions.

Un premier album très personnel

L'opus "CAMILA" contient finalement 11 titres. Les chansons sont toutes écrites par Camila Cabello, et un seul featuring est intégré dans le projet : "Havana" (feat Young Thug), produit par Pharrell Williams. La chanteuse met en avant ses racines cubaines et mexicaines, en misant sur la sensualité et sa voix chaude. La pochette de l'album reflète ses choix, en affichant une Camila très sexy, dans une robe à fleurs et des boucles d'oreilles dorées XXL.

La chanteuse mise aussi sur la simplicité, avec un album brut et personnel, qui aborde les thèmes de ses relations amoureuses et de ses aspirations, comme dans "She Loves Control". Le style musical mixe pop, R'n'B et sons latinos. Les titres rythmés d'inspiration musicale sud-américaine se mêlent à des ballades pop plus intimistes, où la chanteuse démontre toutes ses capacités vocales. "CAMILA" est un succès et se classe N° 1 du Billboard 200 et sur iTunes à sa sortie.