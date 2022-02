Camila Cabello en duo avec Ed Sheeran: «Bam Bam» sort le 4 mars

Attention Camila Cabello est de retour ! Pour l’accompagner, la star originaire de Cuba a fait appel à son ami Ed Sheeran. Leur nouvelle collaboration intitulée «Bam Bam» sortira ce 4 mars. La chanteuse de «Señorita» a annoncé la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux.

Sur Instagram, en légende de la pochette du single, Camila Cabello écrit: «Bam Bam. Le 4 mars avec @teddysphotos, un de mes artistes et personnes préférées au monde. En plus, mon anniversaire tombe la veille, donc triple gain !». L’ex-petite amie de Shawn Mendes a aussi partagé sur son compte TikTok un extrait de «Bam Bam». Sur la vidéo on peut voir Camila, resplendissante, chanter et danser sur son nouveau titre.