Camila Cabello de retour en 2024 ?

L’interprète de « Havana » a récemment posté sur ses réseaux une publication aux allures de rendez-vous. On y voit la chanteuse dans un véhicule aquatique des plus futuristes, avec, en description, un message dans lequel l’artiste se livre sur son année 2023 : « Je suis passé par des hivers et des étés cette année. Et le printemps est venu à moi quand j’ai appris à lâcher prise. Des fois ces choses sont arrivées dans la même journée ».

La chanteuse conclut son message par un remerciement à 2023, et surtout un : « On se voit en 2024 ». Un message en forme de rendez-vous qui a de quoi rendre les fans de la chanteuse optimistes, eux qui attendent, depuis avril 2022, le quatrième album studio de l’interprète de « Sangria Wine ».