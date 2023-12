Exténuée mais heureuse, Ariana Grande tease son nouvel album

Une invitation marquée au rouge à lèvres au dos d’une image qui ressemble à une couverture d’album. C’est l'une des photos qu’Ariana Grande a postée sur son compte Instagram dans la nuit de mercredi.

Comme un cadeau retardataire, la chanteuse a donné rendez-vous à ses fans « l’année prochaine ». Le cliché est suivi d’un carrousel dans lequel figure une photo en studio, une vidéo de la mère de la chanteuse dansant au rythme d’une musique dont le son a été coupé volontairement.

Le post s'achève sur une vidéo ou la chanteuse est allongée sur un canapé, visiblement éreintée, et pleurant de joie d’avoir enfin fini l’album. « Es-tu fatiguée ? As-tu travaillé dur ? Est-ce que c’est le dernier jour de l’album ? », peut-on entendre de la part de la personne qui filme.

Des questions à laquelle la chanteuse répond en pleurant et en riant : « Je suis si fatiguée, mais tellement heureuse et reconnaissante ». La chanteuse finit par éclater de rire en déclarant : « J’ai l’impression de peser 3000 tonnes, je ne peux plus bouger ! »