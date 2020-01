BTS revient avec un nouvel album!

Il succède au mini-album «Map Of The Soul: Persona» dévoilé en avril 2019. Cette nouvelle risque de ravir les fans du groupe phénomène, après que BTS ait décidé, durant l’été 2019 de faire une pause dans leur carrière musicale, après 6 ans de travail sans repos.

BTS: une tournée qui rapporte des millions

Et si les albums du groupe coréen cartonnent, leurs prestations scéniques, millimétrées, rassemblent et rapportent des millions. Leur dernière tournée «Love Yourself: Speak Yourself» a enregistré des recettes incroyables.

Rien que pour leur passage au Japon, BTS a enregistré plus de 20 millions de dollars de recette selon le Billboard Hot 100. Les sept garçons ont fait vendre plus de 107 000 tickets. Des chiffres qui ont de quoi donner le tournis.