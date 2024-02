Billie Eilish aux Grammy : son look de scène inspiré d’une Barbie

Vous l’aurez compris, pour Billie Eilish, hors de question de passer à côté du thème de son titre à succès « What Was I Made For ». Et si vous ne connaissiez pas la Barbie Poodle, considérez à présent que c’est chose faite. Merci Billie. La poupée vintage est sortie en 1995 en édition limitée et la chanteuse a décidé de recréer son look tout spécialement pour la 66e cérémonie des Grammy Awards.

Elle a donc revêtu une élégante robe vert olive à fines bretelles par-dessus un col roulé rose pâle. Un manteau en tweed vert et blanc, ainsi qu’un foulard en satin rose enroulé autour de sa chevelure rouge façon dolce vita sont venus compléter le look qu'elle avait teasé sur Instagram. L'hommage de plus d’une longue série à l’icône de l’univers Mattel. Et pour la jeune femme, le souci du détail ne s’arrête pas là.