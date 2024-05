Billie Eilish annonce une tournée mondiale et deux dates à Paris

J-18 avant la sortie de l'opus « Hit Me Hard and Soft » de Billie Eilish. Le troisième album studio de la chanteuse est attendu avec impatience puisqu'il arrive trois longues années après « Happier Than Ever ». Pour faire patienter ses fans d’ici la sortie du 17 mai, la chanteuse de 22 ans vient d’annoncer sur sa page Instagram qu’elle partirait en tournée dès le mois de septembre 2024. Et pour l’occasion, la jeune femme a mis les petits plats dans les grands puisqu’elle prendra la route pour une tournée à travers le monde.

Le point de départ du « Hit Me Hard and Soft Tour » se fera au Canada le 29 septembre prochain avant de se poursuivre vers les États-Unis et l’Australie. La tournée évènement se clôturera sur quelques dates européennes à l’été 2025. Et pour le plus grand bonheur des fans français, Billie Eilish fera deux arrêts à Paris les 10 et 11 juin 2025 à l’Accor Arena.