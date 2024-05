Imagine Dragons annonce « Loom », un nouvel album chargé en émotion

Imagine Dragons est bel et bien de retour ! Le 3 avril dernier, la formation originaire de Las Vegas dévoilait « Eyes Closed », un single explosif qui cumule actuellement plus de 13 millions de vues sur Youtube. Le hit est un extrait de l'album à venir intitulé « Loom ». Les Américains l’ont annoncé dans un post sur les réseaux sociaux, mais également via un trailer dévoilé sur leur chaine Youtube, pour le plus grand bonheur des fans. Un bonheur doublé par l’annonce, dans la foulée, d’une tournée mondiale. Malheureusement, aucune date n’est pour l’instant prévue en Europe.

Toujours porté par son charismatique chanteur Dan Reynolds, le groupe fera néanmoins sans Daniel Platzman. Le batteur de la formation depuis 2011 a en effet été visiblement écarté du projet, sans qu’aucune information n’ait été communiquée à ce sujet. Une absence qui ne plait pas aux fans qui réclament des explications.