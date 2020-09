Beyoncé fête ses 39 ans: retour sur «B-Day», l’album de son anniversaire

«B-Day» de Beyoncé remporte de nombreuses récompenses

Avec toute son équipe, Beyoncé compose un album aux sonorités R’n’B et hip-hop. Plusieurs titres sont sortis en tant que singles comme «Déjà Vu» et «Upgrade U» en duo avec Jay-Z, ou encore «Irreplaceable». Ce morceau est alors la meilleure vente aux Etats-Unis sur l’année 2007.

Pendant plus de 10 semaines il reste numéro 1 au classement Billboard Hot 100. Lors de la 49e cérémonie des Grammy Awards, Beyoncé repart avec le trophée du «Meilleure album R’n’B». Au total, l’objet s’est écoulé à plus de 541 000 unités, et ce seulement aux USA.

Dans un autre registre, son titre «Get Me Bodied» connaît un peu moins de succès que les autres titres de l’opus. Mais cette chanson a une signification particulière pour l’artiste. Dans ce clip, ce n’est autre que Solange Knowles, ainsi que ses anciennes partenaires des Destiny’s Child qui font une apparition.

Face à ce succès quasi mondial, Beyoncé entame une tournée appelée «The Beyoncé Experience». La chanteuse réunit une équipe de choc pour cette série de concerts. Cette aventure commença le 10 avril 2007 au Japon avant de se terminer le 30 décembre de la même année à Las Vegas.